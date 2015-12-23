Черногория получила пригласительное письмо в НАТО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Игорь Лукшич получил сегодня письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которым Черногория официально приглашается начать процесс вступления в альянс, сообщил вечером во вторник МИД в Подгорице, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В соответствии с установленной процедурой, после получения пригласительного письма ожидается открытие переговоров о вступлении, которые продлятся несколько месяцев. По завершении переговоров государства-члены подпишут протокол о вступлении Черногории в Североатлантический альянс, и начнется процесс ратификации. Протокол позволит Черногории участвовать в большинстве саммитов НАТО", — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Черногории.

В тексте, опубликованном министерством иностранных дел, отмечается, что Черногория с полной самоотдачей продолжит исполнять свои обязательства согласно евроатлантической интеграционной программе.