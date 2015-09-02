Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Через пять лет cектор Газа может стать непригодным для жизни. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом предупреждают эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В докладе ЮНКТАД об экономической ситуации на оккупированных палестинских территориях говорится, что в Газе нарушена система подачи воды и электричества, разрушены многие больницы.

Полностью разрушены 250 фабрик и 300 коммерческих центров. Убытки в сельскохозяйственном секторе составляют порядка 550 млн. долларов.

В целом 1,8 млн. палестинцев в Газе все еще не оправились от разрушений в результате конфликта летом 2014 года.

Каждый третий житель Газы сталкивается с нехваткой продовольствия. 44 процента жителей сектора являются безработными.

Эксперты ЮНКТАД подчеркивают, что три войны за последние шесть лет и восемь лет экономической блокады привели к ужасным условиям жизни на оккупированных Израилем территориях.