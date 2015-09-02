 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Через пять лет cектор Газа может стать непригодным для жизни

    Каждый третий житель Газы сталкивается с нехваткой продовольствия

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Через пять лет cектор Газа может стать непригодным для жизни. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом предупреждают эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

    В докладе ЮНКТАД об экономической ситуации на оккупированных палестинских территориях говорится, что в Газе нарушена система подачи воды и электричества, разрушены многие больницы.

    Полностью разрушены 250 фабрик и 300 коммерческих центров. Убытки в сельскохозяйственном секторе составляют порядка 550 млн. долларов.

    В целом 1,8 млн. палестинцев в Газе все еще не оправились от разрушений в результате конфликта летом 2014 года. 

    Каждый третий житель Газы сталкивается с нехваткой продовольствия. 44 процента жителей сектора являются безработными.

    Эксперты ЮНКТАД подчеркивают, что три войны за последние шесть лет и восемь лет экономической блокады привели к ужасным условиям жизни на оккупированных Израилем территориях. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi