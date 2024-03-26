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Чехия выступила против поставок зерна из РФ и Беларуси в Европу

Чехия выступила против поставок зерна из РФ и Беларуси в Европу Чехия категорически возражает против поставок российского и белорусского зерна в Европу.
Другие страны
26 марта 2024 г. 20:56
Чехия выступила против поставок зерна из РФ и Беларуси в Европу

Чехия категорически возражает против поставок российского и белорусского зерна в Европу.

Как передает Report, об этом заявил на полях встречи министров сельского хозяйства стран ЕС глава минсельхоза Чехии Марек Выборны.

"Российскому зерну нечего делать в Европе", — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что покупая такую сельхозпродукцию, страна выражает косвенную поддержку действиям РФ в Украине. По словам министра, чтобы решить эту проблему без новых санкций, достаточно ввести пошлину в размере €95 за одну тонну или 50% от цены.

Выборны обратил внимание, что фактически российского и белорусского зерна не будет в Европе, потому что оно станет "нереализуемым по цене".

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