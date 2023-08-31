Чехия планирует передать Украине партию боевых вертолетов

Чехия планирует в ближайшее время поставить Украине партию боевых вертолетов, а также может принять участие в обучении украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16.

Чехия планирует в ближайшее время поставить Украине партию боевых вертолетов, а также может принять участие в обучении украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова на встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в Толедо.

"В настоящее время мы планируем поставить [Киеву] больше боевых вертолетов, а также рассматриваем возможности содействия подготовке украинских пилотов для самолетов F-16, возможно, и на других платформах", - сказала она.

Чернохова не стала раскрывать точное число боевых машин, которое в Праге планируют передать украинской стороне.

Ранее Чехия заключила с США соглашение о поставке 12 боевых многоцелевых вертолетов производства американской фирмы Bell. Их приобретение обошлось чешским вооруженным силам в 17,6 млрд крон (около 793 млн доллларов).