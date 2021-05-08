Чехия обратится к ЕС с просьбой предоставить больше вакцин

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш попросит главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обеспечить республику в июне большим количеством вакцин против коронавируса, чем предусмотрено действующими соглашениями.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш попросит главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обеспечить республику в июне большим количеством вакцин против коронавируса, чем предусмотрено действующими соглашениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик, слова которого привело Чешское радио, заявил в пятницу вечером после завершения первого дня неформального саммита Европейского совета в городе Порту.

"Я обязательно попрошу председателя (ЕК), чтобы она попыталась (обеспечить) получение большего количества вакцин в июне, - отметил Бабиш. - Это для нас сейчас самое важное".

Чехия в ближайшие недели, по его словам, начнет масштабную кампанию популяризации вакцинации против коронавируса среди своего населения. Премьер считает, что такая кампания может реализовываться на территории всего Евросоюза, а ее подготовкой должна заняться ЕК.