Чехия обратится к ЕС с просьбой предоставить больше вакцин

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш попросит главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обеспечить республику в июне большим количеством вакцин против коронавируса, чем предусмотрено действующими соглашениями.
"Я обязательно попрошу председателя (ЕК), чтобы она попыталась (обеспечить) получение большего количества вакцин в июне, - отметил Бабиш. - Это для нас сейчас самое важное".
Чехия в ближайшие недели, по его словам, начнет масштабную кампанию популяризации вакцинации против коронавируса среди своего населения. Премьер считает, что такая кампания может реализовываться на территории всего Евросоюза, а ее подготовкой должна заняться ЕК.