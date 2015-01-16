​На газету в Турции завели дело из-за "Charlie Hebdo"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Прокуратура в Стамбуле проводит расследование по факту публикации в турецкой газете "Джумхуриет" фрагментов из французского сатирического издания "Charlie Hebdo".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, газета напечатала часть первого номера еженедельника, вышедшего после террористического нападения на редакцию "Charlie Hebdo", в результате которого погибли и получили ранения ее сотрудники.

Расследование по подозрению в "разжигании общественной вражды" начато на следующий день после публикации, вызвавшей акции протеста в Стамбуле.

Газета "Джумхуриет", которая декларирует верность светским принципам основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, намеревалась перепечатать номер французского издания полностью.

Позже было принято решение воспроизвести номер частично и не публиковать новую карикатуру на пророка Мухаммеда с обложки "Charlie Hebdo". Уменьшенная версия этого рисунка использована в качестве иллюстраций для колонок по этой теме.