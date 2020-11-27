Церемония прощания с Марадоной завершилась по просьбе семьи

Церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной была досрочно завершена по просьбе семьи после вспыхнувших беспорядков.

Церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной была досрочно завершена по просьбе семьи после вспыхнувших беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации президента республики.

"Семья выразила желание завершить церемонию. Поэтому тело Диего Марадоны будет перевезено на кладбище Белла-Виста", - говорится в сообщении.

Позже корреспондент ТАСС сообщил, что катафалк с телом Марадоны выехал из президентского дворца.