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Церемония прощания с Марадоной завершилась по просьбе семьи

Церемония прощания с Марадоной завершилась по просьбе семьи Церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной была досрочно завершена по просьбе семьи после вспыхнувших беспорядков.
Другие страны
27 ноября 2020 г. 01:09
Церемония прощания с Марадоной завершилась по просьбе семьи

Церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной была досрочно завершена по просьбе семьи после вспыхнувших беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации президента республики.

"Семья выразила желание завершить церемонию. Поэтому тело Диего Марадоны будет перевезено на кладбище Белла-Виста", - говорится в сообщении.

Позже корреспондент ТАСС сообщил, что катафалк с телом Марадоны выехал из президентского дворца.

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