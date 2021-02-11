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Цепное ДТП в США, множество погибших и раненых

Цепное ДТП в США, множество погибших и раненых Не менее пяти человек погибли в четверг в серьезном ДТП в северо-восточной части штата Техас
Другие страны
11 февраля 2021 г. 23:14
Цепное ДТП в США, множество погибших и раненых

Не менее пяти человек погибли в четверг в серьезном ДТП в северо-восточной части штата Техас.

Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщил представитель полицейского управления города Форт-Уэрт Дэниел Сигура.

"У нас есть подтвержденная информация о том, что не менее пяти человек погибли", - отметил он на пресс-конференции. Трансляцию вели на сайте полиции. Сигура констатировал, что власти продолжают уточнять информацию о произошедшем.

Согласно информации местного филиала телеканала NBC, госпитализированы около 35 человек. В общей сложности на одной из центральных магистралей столкнулись примерно 100 автомобилей. Причиной аварии было обледенение дороги.

По данным телеканала, крупные ДТП произошли и в других частях штата. В них погибли суммарно еще не менее трех человек.

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