Цепное ДТП в США, множество погибших и раненых

Не менее пяти человек погибли в четверг в серьезном ДТП в северо-восточной части штата Техас

Не менее пяти человек погибли в четверг в серьезном ДТП в северо-восточной части штата Техас.

Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщил представитель полицейского управления города Форт-Уэрт Дэниел Сигура.

"У нас есть подтвержденная информация о том, что не менее пяти человек погибли", - отметил он на пресс-конференции. Трансляцию вели на сайте полиции. Сигура констатировал, что власти продолжают уточнять информацию о произошедшем.

Согласно информации местного филиала телеканала NBC, госпитализированы около 35 человек. В общей сложности на одной из центральных магистралей столкнулись примерно 100 автомобилей. Причиной аварии было обледенение дороги.

По данным телеканала, крупные ДТП произошли и в других частях штата. В них погибли суммарно еще не менее трех человек.