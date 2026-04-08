    Цены на нефть продолжают стремительно падать на фоне перемирия США и Ирана

    • 08 апреля, 2026
    • 15:49
    Цены на нефть продолжают стремительно падать на фоне перемирия США и Ирана

    Цены на нефть продолжают падать на фоне новостей о перемирии Ирана и США на две недели.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    По данным агентства, котировки снижаются рекордными темпами примерно за шесть лет.

    По состоянию на 15:13 по Баку июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $15,35 (14,05%), до $93,92 за баррель.

    Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $18,29 (16,19%), до $94,66 за баррель.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Oil prices continue to drop sharply amid US–Iran truce

