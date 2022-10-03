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Центризбирком Латвии завершил подсчет бюллетеней на очередных выборах в Сейм

Центризбирком Латвии завершил подсчет бюллетеней на очередных выборах в Сейм Центральная избирательная комиссия Латвии в 21:00 (22:00) завершила подсчет бюллетеней на очередных выборах в Сейм (однопалатный парламент), состоявшихся в субботу.
Другие страны
3 октября 2022 г. 01:28
Центризбирком Латвии завершил подсчет бюллетеней на очередных выборах в Сейм

Центральная избирательная комиссия Латвии в 21:00 (22:00) завершила подсчет бюллетеней на очередных выборах в Сейм (однопалатный парламент), состоявшихся в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, после учета голосов со всех 1 055 участков ситуация с 19 избирательными списками партий и объединений осталась практически той же, что была на протяжении всего времени подсчета голосов в воскресенье.

Победу одержала партия "Новое единство" премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. Эта правоцентристская политическая сила получила 18,97% голосов и 26 депутатских мандатов из 100. Однако такой успех не позволяет ей править в одиночку. Для формирования большинства придется вступать в коалицию. На втором месте с 12,44% голосов и 16 депутатскими мандатами находится партия "Союз "зеленых" и крестьян". Почти такой же результат (11,01%, 15 мандатов) у политического блока "Объединенный список - Латвийская "зеленая" партия", "Латвийского объединения регионов", Лиепайской партии.

В парламент прошли кандидаты семи партий и объединений. Для попадания в Сейм необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Это не удалось сделать популярным среди русскоязычных латвийцев партии "Согласие" (4,81%) и "Русскому союзу Латвии" (3,63%).

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