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    Центр Киева остался без света

    Ориентировочное время подачи электроснабжения составляет 12 часов

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Из-за повреждения электросетей в центре Киева временно отсутствует электричество, сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ.

    Отмечается, что электричество отсутствует на улицах Владимирской, Десятинной, Крещатик, Маложитомирской, Костельной, Михайловской, Лютеранской, Трехсвятительской, Майдане Незалежности и Михайловской площади.

    Компания "Киевэнерго" работает над устранением повреждения оборудования.

    Как сообщается, ориентировочное время подачи электроснабжения составляет 12 часов.


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