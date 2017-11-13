Центр Киева остался без света

13 ноября, 2017 18:03

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Из-за повреждения электросетей в центре Киева временно отсутствует электричество, сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что электричество отсутствует на улицах Владимирской, Десятинной, Крещатик, Маложитомирской, Костельной, Михайловской, Лютеранской, Трехсвятительской, Майдане Незалежности и Михайловской площади. Компания "Киевэнерго" работает над устранением повреждения оборудования. Как сообщается, ориентировочное время подачи электроснабжения составляет 12 часов.

