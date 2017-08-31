CБУ назвало число покушений на президента Украины Петра Порошенко

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ На президента Украины Петра Порошенко за время его нахождения на посту главы государства было совершено два покушения.

Как передает Report, об этом сообщил украинский журналист Сергей Босак на своей странице в Facebook.

Он опубликовал копию ответа Службы безопасности Украины (СБУ) на свой запрос, в котором говорится, что следственные органы СБУ ведут производство по двум уголовным делам о посягательстве на жизнь Порошенко.

Неделей ранее в СБУ рассказали о запланированном покушении на украинского президента в ходе его поездки в Харьковскую область. О попытке убийства главы государства предупредил женский механический голос по телефону. Обнаружить местонахождение анонима сотрудники спецслужбы не смогли.