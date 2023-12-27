ЦБ Аргентины выпустит купюры с номиналом в 25 раз больше, чем у существующих

ЦБ Аргентины выпустит купюры с номиналом в 25 раз больше, чем у существующих

Президент Аргентины Хавьер Милей подтвердил, что центробанк страны выпустит купюры номиналом 20 тыс. ($25) и 50 тыс. песо ($62). Сейчас крупнейшая банкнота в республике - 2 тыс. песо ($2,5).

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