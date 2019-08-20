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Cаудовская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена

​Cаудовская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемен

Силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли удары по позициям бойцов мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на севере Йемена.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Саудовское агентство печати (САП).

По его данным, самолеты коалиции нанесли пять ударов по позициям хуситов в северной провинции Саада, уничтожив ряд командных пунктов. Несколько мятежников были убиты или ранены, говорится в сообщении.

Агентство Reuters в свою очередь сообщает, что силы коалиции также нанесли несколько ударов по подконтрольным хуситам территориям в столице Сане.

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