ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 500 объектов "Хезболлах"

Израильские военные уничтожили за время наземной операции на юге Ливана более 500 различных объектов организации "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, уничтожению подверглись объекты, которые, по оценке военных, представляли угрозу населенным пунктам на севере Израиля. Среди уничтоженных целей перечислены боевые комплексы, склады с оружием и иные объекты инфраструктуры.
Напомним, что 23 сентября израильская армия начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанского движения. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.