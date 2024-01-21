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ЦАХАЛ заявил об обнаружении в Хан-Юнисе туннеля, в котором удерживали заложников

ЦАХАЛ заявил об обнаружении в Хан-Юнисе туннеля, в котором удерживали заложников Израильские военные обнаружили в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа туннель, в котором, по их данным, палестинские радикалы из движения ХАМАС удерживали заложников.
Другие страны
21 января 2024 г. 02:01
ЦАХАЛ заявил об обнаружении в Хан-Юнисе туннеля, в котором удерживали заложников

Израильские военные обнаружили в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа туннель, в котором, по их данным, палестинские радикалы из движения ХАМАС удерживали заложников.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Во время боев в Хан-Юнисе мы нашли туннель, в котором удерживались заложники. Военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили вход в туннель, основываясь на точных разведданных, в доме террориста ХАМАС в Хан-Юнисе", - заявил он на вечернем брифинге.

По словам Хагари, на глубине примерно 20 м под землей израильские военные, пройдя около 1 км по туннелю, обнаружили центральное помещение, в котором, как считают в армии, удерживались заложники. "Мы нашли пять узких тюремных камер, каждая с туалетом и матрасом и закрытая решеткой. Согласно имеющимся у нас свидетельствам, в этом туннеле в разное время в жестоких условиях удерживались около 20 заложников", - проинформировал он.

Как отметил представитель армии, к моменту прихода военных в этом помещении заложников уже не было. Все находки были тщательно задокументированы, после чего туннель был уничтожен.

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