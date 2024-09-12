ЦАХАЛ завершил ликвидацию бригады "Рафах" движения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила ликвидацию бригады "Рафах" палестинского радикального движения ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила ликвидацию бригады "Рафах" палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение последних нескольких месяцев подразделения 162-й дивизии проводили точные, основанные на разведданных, целевые операции в районе Рафаха. Войска уничтожили более 2 тыс. террористов и около 13 км подземных туннелей. В ходе этих операций войска завершили ликвидацию бригады "Рафах" террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ также заявил об уничтожении 80% подземных ходов и туннелей, прорытых радикалами в районе так называемого Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом.