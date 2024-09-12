ЦАХАЛ завершил ликвидацию бригады "Рафах" движения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила ликвидацию бригады "Рафах" палестинского радикального движения ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В течение последних нескольких месяцев подразделения 162-й дивизии проводили точные, основанные на разведданных, целевые операции в районе Рафаха. Войска уничтожили более 2 тыс. террористов и около 13 км подземных туннелей. В ходе этих операций войска завершили ликвидацию бригады "Рафах" террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.
ЦАХАЛ также заявил об уничтожении 80% подземных ходов и туннелей, прорытых радикалами в районе так называемого Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом.