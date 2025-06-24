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ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана

ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в нескольких районах еврейского государства была объявлена воздушная тревога в связи с ракетным обстрелом со стороны Ирана.
Другие страны
24 июня 2025 г. 06:42
ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в нескольких районах еврейского государства была объявлена воздушная тревога в связи с ракетным обстрелом со стороны Ирана.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена в Telegram-канале армейской пресс-службы.

"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Израиля. <...> В настоящее время ВВС Израиля принимают меры по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, для устранения угрозы", - говорится в заявлении.

Населению предписано укрыться в убежищах.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Qüvvələri: Hərbi Hava Qüvvələr İrandan buraxılmış raketləri zərərsizləşdirir

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