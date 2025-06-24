ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в нескольких районах еврейского государства была объявлена воздушная тревога в связи с ракетным обстрелом со стороны Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в нескольких районах еврейского государства была объявлена воздушная тревога в связи с ракетным обстрелом со стороны Ирана.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена в Telegram-канале армейской пресс-службы.

"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Израиля. <...> В настоящее время ВВС Израиля принимают меры по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, для устранения угрозы", - говорится в заявлении.

Населению предписано укрыться в убежищах.