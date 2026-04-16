    • 16 апреля, 2026
    • 13:55
    ЦАХАЛ уничтожил 70 объектов инфраструктуры Хезболлы за одну минуту

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 70 объектов инфраструктуры радикальной группировки "Хезболла", операция длилась всего за одну минуту.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на пост ЦАХАЛ в соцсети Х.

    "Солдаты ЦАХАЛ обнаружили десятки видов оружия, в том числе ручной противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова, боеприпасы, гранаты, зенитная ракета, оборудование для наблюдения и боевое снаряжение. В ходе дополнительной операции солдаты ЦАХАЛ ликвидировали десятки террористов. Военные ликвидировали 70 объектов террористической инфраструктуры всего за одну минуту", - говорится в сообщении.

    Также по информации Reuters, ВВС Израиля в результате авиаудара разрушили последний мост, соединяющий юг Ливана с остальной частью страны. Разрушения значительные, мост не подлежит восстановлению.

    İsrail bir dəqiqə ərzində "Hizbullah"ın 70 infrastruktur obyektini dağıdıb

    Последние новости

    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    17:39

    Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения Галкыныша

    Энергетика
    17:34
    Фото

    Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of Legends

    Туризм
    17:21

    В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:17

    Саудовская Аравия поддержит экономику Пакистана депозитами на $8 млрд

    Другие страны
    17:09

    Президент Ливана отказался от переговоров с Нетаньяху - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей