ЦАХАЛ уничтожил 70 объектов инфраструктуры "Хезболлы" за одну минуту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 70 объектов инфраструктуры радикальной группировки "Хезболла", операция длилась всего за одну минуту.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на пост ЦАХАЛ в соцсети Х.

"Солдаты ЦАХАЛ обнаружили десятки видов оружия, в том числе ручной противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова, боеприпасы, гранаты, зенитная ракета, оборудование для наблюдения и боевое снаряжение. В ходе дополнительной операции солдаты ЦАХАЛ ликвидировали десятки террористов. Военные ликвидировали 70 объектов террористической инфраструктуры всего за одну минуту", - говорится в сообщении.

Также по информации Reuters, ВВС Израиля в результате авиаудара разрушили последний мост, соединяющий юг Ливана с остальной частью страны. Разрушения значительные, мост не подлежит восстановлению.