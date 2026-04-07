ЦАХАЛ призвал суда покинуть акваторию южной части Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала суда у южного побережья Ливана отплыть на север в связи с готовящейся атакой на силы группировки "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление официального представителя армии Авихая Эдри.

"Деятельность "Хезболлах" подвергает опасности суда в морской зоне между Тиром и Рас-эн-Накурой, что вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее в морской акватории", - заявил официальный представитель.

Он подчеркнул, что "все суда, стоящие на якоре или находящиеся в плавании в отмеченной на карте морской зоне, должны немедленно проследовать на север".

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.