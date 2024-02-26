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ЦАХАЛ атакует объекты "Хезболла" в Ливане

ЦАХАЛ атакует объекты "Хезболла" в Ливане Израильские военные наносят удары по объектам группировки "Хезболлах" в глубине территории Ливана.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 15:29
ЦАХАЛ атакует объекты Хезболла в Ливане

Израильские военные наносят удары по объектам группировки "Хезболла" в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям "Хезболла" глубоко внутри Ливана", - говорится в заявлении.

Незадолго до сообщения об ударах по удаленным от границы районам Ливана израильская армия сообщила, что потеряла один из своих беспилотников, действовавших в ливанском небе. Согласно сообщению военных, аппарат был сбит ракетой и упал на территории Ливана.

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Версия на английском языке Israel’s air force strikes deep inside Lebanon, killing 2 people, after Hezbollah downs a drone

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