ЦАХАЛ атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала миротворцев ООН на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба временных силы ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL).

"Сегодня утром Армия обороны Израиля обстреляла миротворцев ВСООНЛ из танка Merkava вблизи позиции, которую Израиль занял на территории Ливана. Пули из крупнокалиберного пулемета разорвались примерно в пяти метрах от миротворцев, которые шли пешком и были вынуждены укрыться на местности", - указано в Telegram-канале миссии.

Миротворцы через каналы связи UNIFIL просили ЦАХАЛ прекратить огонь. Они смогли безопасно покинуть место через 30 минут. Никто не пострадал.

Они отмечают, что подобные действия являются серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН со стороны Израиля.

Позднее пресс-служба израильской армии прокомментировала заявление UNIFIL об обстреле миротворцев.

"ЦАХАЛ открыл на юге Ливана предупредительный огонь по двум подозреваемым. После проверки выяснилось, что это были военнослужащие ООН, патрулирующие территорию, и были выявлены как подозреваемые из-за плохих погодных условий. По факту ведется дополнительное расследование", - указали в армейской пресс-службе.