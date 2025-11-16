Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    ЦАХАЛ атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 18:00
    ЦАХАЛ атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала миротворцев ООН на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба временных силы ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL).

    "Сегодня утром Армия обороны Израиля обстреляла миротворцев ВСООНЛ из танка Merkava вблизи позиции, которую Израиль занял на территории Ливана. Пули из крупнокалиберного пулемета разорвались примерно в пяти метрах от миротворцев, которые шли пешком и были вынуждены укрыться на местности", - указано в Telegram-канале миссии.

    Миротворцы через каналы связи UNIFIL просили ЦАХАЛ прекратить огонь. Они смогли безопасно покинуть место через 30 минут. Никто не пострадал.

    Они отмечают, что подобные действия являются серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН со стороны Израиля.

    Позднее пресс-служба израильской армии прокомментировала заявление UNIFIL об обстреле миротворцев.

    "ЦАХАЛ открыл на юге Ливана предупредительный огонь по двум подозреваемым. После проверки выяснилось, что это были военнослужащие ООН, патрулирующие территорию, и были выявлены как подозреваемые из-за плохих погодных условий. По факту ведется дополнительное расследование", - указали в армейской пресс-службе.

    ООН миротворцы Ливан ЦАХАЛ UNIFIL

    Последние новости

    18:39

    Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА

    Другие страны
    18:18

    В США обсуждают продление субсидий после неудачи с заменой Obamacare

    Другие страны
    18:00

    ЦАХАЛ атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

    Другие страны
    17:43
    Фото

    В Баку состоялся Глобальный день молодежи

    ИКТ
    17:39
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    17:25

    В Товузе четыре члена одной семьи отравились пищей

    Происшествия
    17:18

    В Турции при обрушении конструкции на стройке погибли два человека

    В регионе
    17:16

    Подорвавшемуся на мине в Агдере жителю Барды ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    17:09

    Греция и Украина подписали меморандум о поставках газа

    Другие страны
    Лента новостей