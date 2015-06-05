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    Бывший вице-премьер Ирака скончался в тюрьме

    Тарик Азиз на протяжении многих лет был одной из ключевых фигур в иракском руководстве

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Бывший вице-премьер Ирака Тарик Азиз, ранее приговоренный к смертной казни, скончался в тюрьме.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространило агентство Франс Пресс.

    Тарик Азиз на протяжении многих лет был одной из ключевых фигур в иракском руководстве и единственным христианином в ближайшем окружении бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, повешенного по приговору суда 30 декабря 2006 года. В апреле 2003 года Азиз добровольно сдался американскому командованию в Ираке.

    В октябре 2010 года суд приговорил Азиза к смертной казни через повешение за участие в расправах в 1999 году над политическими движениями мусульман-шиитов.

    Родственники бывшего вице-премьера неоднократно просили освободить его из тюрьмы из-за серьезных проблем со здоровьем: у Азиза заболевание легких, диабет и гипертония. В январе 2010 года он перенес обширный инсульт, в результате которого на время потерял способность говорить.

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