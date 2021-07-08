О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бывший президент ЮАР начал отбывать тюремный срок

Бывший президент ЮАР начал отбывать тюремный срок Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума начал в четверг отбывать заключение по постановлению Конституционного суда (КС) ЮАР, который приговорил его 29 июня к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны.
Другие страны
8 июля 2021 г. 12:36
Бывший президент ЮАР начал отбывать тюремный срок
Джейкоб Зума

Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума начал отбывать заключение по постановлению Конституционного суда (КС) ЮАР, который приговорил его 29 июня к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель полиции Лирандзу Темба.

"Зума сдался в руки полиции и сейчас находится в исправительном учреждении Эсткур Центр", - цитирует ее местный телеканал eNCA. Нынешний случай стал первым в современной истории ЮАР, когда бывший глава государства отбывает тюремный срок.

Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи страны Раймонда Зондо. Тот обвиняет Зуму в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. КС постановил, что до конца дня 4 июля Зума обязан прибыть в полицию и сдаться властям, в противном случае он будет арестован в течение трех дней. Зума принял решение сдаться властям и за несколько минут до полуночи 7 июля сообщил полиции, что намерен передать себя в руки властей.

Бывший президент неоднократно игнорировал повестки комиссии Зондо о явке для дачи показаний. Зума мотивировал свои действия недоверием к председателю комиссии, которая была сформирована правительством ЮАР летом 2018 года среди прочего для расследования обвинений в причастности экс-президента к заговору олигархической семьи Гупта в целях "захвата государства". Комиссии удалось выявить факты коррупции в государственных ведомствах, поспособствовавших обогащению клана Гупта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
8 июля 2021 г. 10:35
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
8 июля 2021 г. 00:14
Создан новый Карабахский экономический район
Создан новый Карабахский экономический район
7 июля 2021 г. 14:58
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
7 июля 2021 г. 10:33
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
6 июля 2021 г. 17:41
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
6 июля 2021 г. 17:33
В Шуше открылась выставка картин
В Шуше открылась выставка картин
6 июля 2021 г. 15:46
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
6 июля 2021 г. 15:23
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
6 июля 2021 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi