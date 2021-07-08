Бывший президент ЮАР начал отбывать тюремный срок

Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума начал в четверг отбывать заключение по постановлению Конституционного суда (КС) ЮАР, который приговорил его 29 июня к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны.

Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума начал отбывать заключение по постановлению Конституционного суда (КС) ЮАР, который приговорил его 29 июня к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель полиции Лирандзу Темба.

"Зума сдался в руки полиции и сейчас находится в исправительном учреждении Эсткур Центр", - цитирует ее местный телеканал eNCA. Нынешний случай стал первым в современной истории ЮАР, когда бывший глава государства отбывает тюремный срок.

Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи страны Раймонда Зондо. Тот обвиняет Зуму в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. КС постановил, что до конца дня 4 июля Зума обязан прибыть в полицию и сдаться властям, в противном случае он будет арестован в течение трех дней. Зума принял решение сдаться властям и за несколько минут до полуночи 7 июля сообщил полиции, что намерен передать себя в руки властей.

Бывший президент неоднократно игнорировал повестки комиссии Зондо о явке для дачи показаний. Зума мотивировал свои действия недоверием к председателю комиссии, которая была сформирована правительством ЮАР летом 2018 года среди прочего для расследования обвинений в причастности экс-президента к заговору олигархической семьи Гупта в целях "захвата государства". Комиссии удалось выявить факты коррупции в государственных ведомствах, поспособствовавших обогащению клана Гупта.