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    Бывший президент Болгарии: Американская администрация не понимает интеграционных процессов на европейском пространстве

    Для установления стабильности в мире необходимы сильные институты и верховенство права

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Для установления стабильности в мире необходимы сильные институты и верховенство права.

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев на панели под названием "Будущее Трансатлантических отношений: назад к реальной политике?" в ходе V Глобального Бакинского форума.

    Говоря о взаимоотношениях между ЕС и США, экс-глава болгарского государства подчеркнул, что американская администрация не понимает интеграционных процессов на европейском пространстве.

    "США хотят быть первыми, однако суть сегодняшнего мира заключается в чем угодно, кроме заключения сделок. К примеру, израиле-палестинский мир невозможно решить без наличия третьих сторон", - сказал он.

    По его словам, в ближайшее время следует ожидать распад текущего порядка, пока же мир застыл в ожидании.

    "Поэтому необходимо сохранить Трансантлантическое сотрудничество. НАТО остается сильнейшей структурой в этом пространстве. И Болгария намерена продолжать взаимодействовать с НАТО", - отметил Р.Плевнелиев.

    "Необходимо поддерживать сильные институты, а не сильных лидеров", - подчеркнул бывший президент Болгарии.

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