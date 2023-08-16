Бывший помощник госсекретаря США: Мир больше не однополярный

Отказ мятежников в Нигере считаться с позицией США свидетельствует об ослаблении международного влияния Вашингтона и конце однополярного мира.

Отказ мятежников в Нигере считаться с позицией США свидетельствует об ослаблении международного влияния Вашингтона и конце однополярного мира.

Как сообщает Report, такое мнение выразил бывший помощник госсекретаря США по делам Африки Тибор Надь в интервью изданию Politico.

По его словам, нежелание военных, захвативших власть в Нигере, отступить перед лицом уговоров и предупреждений со стороны США "свидетельствует об ослаблении влияния Америки в мировом масштабе и усилении влияния других держав".

"Это уже не однополярный мир. Он стал двухполярным, если не больше, и в нем появилось множество средних по размеру держав, которые имеют достаточно сильные рычаги влияния", - заявил Надь.

Как отмечает газета, Нигер повторил судьбу западноафриканских государств - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали, - в которых с 2021 года к власти пришли обученные американскими военными офицеры. По информации издания, с 2012 года правительство США потратило 500 млн долларов на создание и обучение вооруженных сил Нигера, из них 100 млн долларов - на строительство базы в Агадесе, где размещаются американские беспилотники для проведения антитеррористических операций.