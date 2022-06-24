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Бундестаг продлил на год мандат на участие Бундесвера во Временных силах ООН в Ливане

Бундестаг продлил на год мандат на участие Бундесвера во Временных силах ООН в Ливане Бундестаг (парламент ФРГ) принял решение о продлении еще на год мандата на участие военнослужащих Бундесвера во Временных силах ООН в Ливане (ВСООНЛ).
Другие страны
24 июня 2022 г. 08:40
Бундестаг продлил на год мандат на участие Бундесвера во Временных силах ООН в Ливане

Бундестаг (парламент ФРГ) принял решение о продлении еще на год мандата на участие военнослужащих Бундесвера во Временных силах ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, за продление участия германских военных в ВСООНЛ проголосовало подавляющее большинство депутатов. Таким образом, еще в течение года до 300 германских солдат могут быть развернуты в Ливане. Цель миссии - остановить контрабанду оружия в Ливан и тем самым стабилизировать ситуацию в стране и во всем Ближневосточном регионе.

Председатель германской партии "Союз-90"/"Зеленые" Омид Нурипур заявил, что международное присутствие в Ливане по-прежнему необходимо, учитывая напряженную ситуацию в области безопасности.

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