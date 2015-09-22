Бундестаг обсудит скандал с Volkswagen

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 24 сентября парламент Германии обсудит скандал, связанный с автомобилями концерна Volkswagen.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель фракции ХДС/ХСС Михаэль Гроссе-Брёмер.

По собственным данным автоконцерна, около 11 миллионов автомобилей по всему миру с дизельным двигателем оказались снабжены программным обеспечением, которое занижает реальные эмиссионные показатели.

В пятницу стало известно, что управление охраны окружающей среды США (EPA) обязало Volkswagen отозвать с рынка 500 тысяч машин из-за угрозы экологии. По мнению EPA, соответствующее защитное программное обеспечение на машинах работает только во время испытаний, но не в повседневной жизни. В результате автомобили загрязняют окружающую среду.

Позднее представитель EPA сообщила, что автоконцерну может грозить штраф в 18,075 миллиарда долларов из-за отключения на автомобилях компании программы по защите окружающей среды.

Volkswagen - крупнейший автопроизводитель в Европе, объединяющий марки Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделение Volkswagen Commercial Vehicles и марку Scania.