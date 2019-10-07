Будущий глава дипломатии ЕС огласил приоритеты внешней политики Брюсселя

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Евросоюз должен сохранить ограничительные меры в отношении России, пока "ее поведение не изменится". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель, выступая на заседании Европарламента в Брюсселе.

"Мы должны сохранить санкции против России, пока не произойдут изменения в ее поведении", - сказал он, добавив, что Брюссель видит перспективы диалога с РФ, несмотря на санкционный режим.

Боррель также назвал поддержку Украины и перезагрузку отношений между США и Евросоюзом в числе приоритетов внешней политики ЕС в 2020-2024 годах.

"Позвольте с самого начала сказать о том, что я намерен заниматься процессами реформ и интеграции в странах Западных Балкан, поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах, развивать новое всеобъемлющее стратегическое сотрудничество со странами Африки и Азии, развивать наше сотрудничестве с США, перезапустить наши трансатлантические отношения", - сказал он.

При этом Боррель подчеркнул, что самое главное для ЕС - сохранить единство.

Как рассказал Боррель, свой первый визит на новом посту он совершит в Косово. "Мой первый визит в качестве главы дипломатии ЕС будет в Приштину. Мы должны достичь соглашения между Косово и Сербией, это будет в приоритете", - сказал он.

Напомним, Боррель сменит Федерику Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 ноября.