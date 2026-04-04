    • 04 апреля, 2026
    • 21:14
    Буданов: После Пасхи ожидается визит американской делегации в Киев

    Американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером может посетить Киев после 12 апреля.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Bloomberg.

    По его словам, в состав делегации может войти также сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    "Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм – именно их ожидают. Кто еще будет там – посмотрим", – отметил Буданов.

    Также он отметил, что Украина может получить более значимые гарантии безопасности после визита американской делегации.

    "Мы давно определили, чего хотим. Думаю, это будет реализовано в скором времени. Что будет дальше – это другой вопрос. Но по гарантиям безопасности мы, безусловно, достигли прогресса – мы уже двигаемся вперед", – подчеркнул глава Офиса президента.

    Budanov: ABŞ nümayəndə heyətinin Pasxadan sonra Kiyevə səfəri gözlənilir

