Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Брюссель ускорит создание "стены дронов" из-за инцидентов с метеозондами в Литве

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 23:50
    Брюссель ускорит создание стены дронов из-за инцидентов с метеозондами в Литве

    Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали усилить давление на Беларусь и ускорить строительство "стены дронов" из-за прилетающих в Литву метеорологических зондов с контрабандой.

    Как передает Report, об этом они заявили на своих страницах в соцсети X.

    "Европа полностью солидарна с Литвой перед лицом постоянных вторжений наполненных гелием шаров контрабандистов. Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит", - пообещала фон дер Ляйен, подчеркнув, что это еще одна причина построить "стену дронов" в Европе.

    "Полная солидарность с народом Литвы в ответ на постоянные и провокационные действия против ЕС и его страны-члена, - написал Кошта. - ЕС будет продолжать усиливать давление на Беларусь".

    По утверждению Литвы, контрабандисты из Беларуси используют метеозонды (воздушные шары, наполненные гелием) для переброски сигарет, причем в последний месяц это явление приобрело массовый характер. 22 октября на территорию Литвы прилетели 200 шаров. В ночь на понедельник в воздушное пространство Литвы зашли свыше 60 метеозондов.

    Вильнюсский международный аэропорт из-за этого приостанавливал свою работу трижды в течение прошлой недели.

    Правительство Литвы объявило награду в €1 млн за лучший проект защиты от метеорологических зондов контрабандистов.

    Литва метеозонды "Стена дронов"

    Последние новости

    00:00

    Минуло пять лет со дня очередного теракта в Барде, совершенного Арменией

    Внутренняя политика
    23:56

    На западе Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    23:50

    Брюссель ускорит создание "стены дронов" из-за инцидентов с метеозондами в Литве

    Другие страны
    23:33

    СМИ: Импорт Индией нефти из США в октябре достиг максимума

    Другие страны
    23:14

    СМИ: Одна тыс. человек эвакуированы с базы в Гуантанамо из-за урагана

    Другие страны
    23:03

    Румыния и Украина обсудили пути расширения военного сотрудничества

    Другие страны
    22:50

    "Лукойл" планирует продать свои зарубежные активы на фоне санкций

    В регионе
    22:35

    Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на 4-й срок

    Другие страны
    22:32

    Азербайджанский борец взял бронзу чемпионата мира в Сербии

    Индивидуальные
    Лента новостей