Брюссель ускорит создание "стены дронов" из-за инцидентов с метеозондами в Литве

Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали усилить давление на Беларусь и ускорить строительство "стены дронов" из-за прилетающих в Литву метеорологических зондов с контрабандой.

Как передает Report, об этом они заявили на своих страницах в соцсети X.

"Европа полностью солидарна с Литвой перед лицом постоянных вторжений наполненных гелием шаров контрабандистов. Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит", - пообещала фон дер Ляйен, подчеркнув, что это еще одна причина построить "стену дронов" в Европе.

"Полная солидарность с народом Литвы в ответ на постоянные и провокационные действия против ЕС и его страны-члена, - написал Кошта. - ЕС будет продолжать усиливать давление на Беларусь".

По утверждению Литвы, контрабандисты из Беларуси используют метеозонды (воздушные шары, наполненные гелием) для переброски сигарет, причем в последний месяц это явление приобрело массовый характер. 22 октября на территорию Литвы прилетели 200 шаров. В ночь на понедельник в воздушное пространство Литвы зашли свыше 60 метеозондов.

Вильнюсский международный аэропорт из-за этого приостанавливал свою работу трижды в течение прошлой недели.

Правительство Литвы объявило награду в €1 млн за лучший проект защиты от метеорологических зондов контрабандистов.