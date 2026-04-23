Брюссель может увеличить объем кредита Украине при необходимости

В Брюсселе допускают пересмотр объема кредита ЕС в 90 млрд евро, если Украине потребуется больше средств.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС.

По его словам, в финансировании кредита участвуют 24 государства ЕС, за исключением Чехии, Венгрии и Словакии. Участие Великобритании в механизме заимствования пока остается предметом обсуждения, отметил источник.

По его словам, средства для кредита будут привлекаться на финансовых рынках под гарантии бюджета ЕС. Ранее сообщалось, что погашение кредита будет осуществляться за счет репараций от России за нанесенный в ходе войны ущерб Украине.

В случае отказа России от выплат обязательства лягут на страны, участвующие в заимствовании. В таком случае ЕС может вернуться к вопросу использования замороженных в государствах-членах блока российских активов для погашения кредита Украине.

"Вопрос об их использовании никогда не снимался с повестки, однако решение потребует дополнительных обсуждений и согласования", - подчеркнул он.

Уточняется, что структура финансирования предусматривает €30 млрд макрофинансовой помощи (через инструменты ЕС) на поддержку бюджета и €60 млрд - на инвестиции в оборонную промышленность, включая закупки вооружений у производителей в Украине, ЕС и странах-партнерах.

Средства будут выделяться поэтапно, в соответствии с потребностями Украины и на основе ее финансовой стратегии, одобренной Еврокомиссией. На 2026 год предусмотрено €45 млрд, из которых €28,3 млрд направят на развитие оборонной промышленности.