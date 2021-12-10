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Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США, защита основателя WikiLeaks имеет право оспорить этот вердикт.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 14:43
Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что защита основателя WikiLeaks имеет право оспорить этот вердикт.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ему инкриминируют преступления, связанные с крупным случаем раскрытия секретной информации. Ассанж с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш, ожидая окончательного решения по делу о своей экстрадиции в США.

4 января суд в Лондоне постановил, что его выдача американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. В настоящий момент американская сторона пытается оспорить решение об отказе в экстрадиции, а Ассанж, которому суд не разрешил выйти из тюрьмы под залог, продолжает находиться тюрьме.

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