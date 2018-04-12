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    Британский кабмин дал Мэй зеленый свет на удары по Сирии

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Британский кабинет министров на заседании под председательством премьера Терезы Мэй разрешил Великобритании участие в возможных авиаударах по Сирии, передает Report.

    Во вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

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