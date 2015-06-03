​Британский актер присоединился к борьбе против ИГИЛ

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Британский актер Майкл Энрайт присоединился к курдам, сражающимся против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил Энрайт в видео, которое было выложено на YouTube.

"ИГИЛ опасно для каждого живого человека", — сказал он.

По его словам, "последней соломинкой" для него стало видео, опубликованное в феврале, где боевики ИГИЛ сжигали заживо пилота из Иордании.