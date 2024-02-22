Британские ВМС сообщили о пожаре на борту атакованного у берегов Йемена судна

На борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар.

На борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) .

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - сказано в сообщении. Инцидент классифицируется как атака.

UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.