О нас

Британские ВМС сообщили о пожаре на борту атакованного у берегов Йемена судна

Британские ВМС сообщили о пожаре на борту атакованного у берегов Йемена судна На борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 13:08
Британские ВМС сообщили о пожаре на борту атакованного у берегов Йемена судна

На борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) .

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - сказано в сообщении. Инцидент классифицируется как атака.

UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке British Navy says attacked ship ablaze off the coast of Yemen
Версия на азербайджанском языке Yəməndə hücuma məruz qalan gəmidə yanğın baş verib

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi