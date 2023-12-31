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Британские ВМС сообщили о нападении на судно вблизи йеменского порта Ходейда

Британские ВМС сообщили о нападении на судно вблизи йеменского порта Ходейда Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании получил сообщение об инциденте в Красном море вблизи йеменского порта Ходейда.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 13:18
Британские ВМС сообщили о нападении на судно вблизи йеменского порта Ходейда

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании получил сообщение об инциденте в Красном море вблизи йеменского порта Ходейда.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном центром заявлении.

Сообщается, что неопознанное судно подверглось нападению в 60 морских милях (около 111 км) к северо-западу от Ходейды. К левому борту судна подошли три небольших катера, после чего между экипажем и нападавшими произошла перестрелка. Пострадавших среди членов экипажа нет.

В уведомлении центра отмечается, что на помощь атакованному судну пришли силы международной коалиции, которые обеспечивают свободу навигации в Красном море в рамках операции Prosperity Guardian.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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