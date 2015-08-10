Британские власти проведут массовую проверку на выявление незаконных мигрантов

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Власти Великобритании проведут массовые проверки работодателей на предмет выявления нелегальных мигрантов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники миграционной службы особое внимание уделят проверкам строительных компаний, а также фирм, которые нанимают на работу сиделок и уборщиц.

"Действия работодателей-нарушителей, отдающих предпочтение при принятии на работу незаконным мигрантам, а не гражданам Великобритании и тем, кто получил право на работу, вызывают снижение оплаты труда", - заявил в интервью местному изданию помощник министра внутренних дел по делам иммиграции Джеймс Брокеншир.

На осень намечена публикация положений нового закона об иммиграции, отмечает издание. Он будет направлен на борьбу с теневой экономикой, где чаще всего задействованы нелегальные мигранты, которых работодатели предпочитают из-за низкой стоимости их труда. Закон также не позволит людям, незаконно пребывающим в стране, открывать счета в банках, получать водительские права, а также обяжет арендодателей проверять статус квартирантов, которым сдается жилье.