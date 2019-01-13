Британские депутаты планируют отстранить правительство Мэй от власти

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Группа британских депутатов, включающая бывших министров из кабинета Терезы Мэй, намерена перехватить контроль над работой парламента, фактически отстранив действующее консервативное правительство от власти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Times.

По информации издания, в "чисто английском заговоре" участвуют представители сразу нескольких партий, которые намерены лишить правительство права определять повестку дня Палаты общин британского парламента, если во вторник депутаты отвергнут проект сделки Мэй об условиях Brexit. Благодаря этому предложения рядовых депутатов будут иметь приоритет над инициативами правительства, прецедентов чему, как пишет издание, не было с 80-х годов XIX века. Газета сообщает, что Мэй была в пятницу проинформирована о ситуации Джулианом Смитом - главным парламентским организатором ("кнутом") тори. По его указанию была также подготовлена записка с экспертной оценкой рисков, которыми чревато подобное развитие событий.

"Не имея возможности контролировать повестку дня, правительство не будет иметь контроля над Палатой общин, работой парламента и законодательством, необходимым для проведения правительственной политики. Правительство потеряет свою способность править", - говорится в документе, выдержки из которого приводит газета.

Источник газеты Financial Times в канцелярии премьер-министра назвал описываемую ситуацию "крайне тревожной", поскольку рядовые депутаты потенциально смогут как перенести сроки Brexit, так и назначить проведение повторного референдума о выходе страны из состава Евросоюза.

Еще одной угрозой для премьер-министра является вотум о недоверии ее правительству. Поставить соответствующий вопрос на голосование в самом ближайшем будущем пообещал в воскресенье глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. В случае вынесения вотума недоверия правительству, наиболее вероятно проведение внеочередных выборов в парламент страны, на которых лейбористы рассчитывают победить и начать переговоры с Брюсселем заново.