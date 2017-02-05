Британские депутаты намерены бойкотировать выступление Трампа в парламенте

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Британские депутаты могут бойкотировать президента США Дональда Трампа, в случае, если он будет выступать парламенте во время своего визита Великобританию.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил лейборист Джон Макдоннел.

На вопрос радио BBC о том, будет ли места членов Лейбористской партии пустовать, если Трамп будет выступать в парламенте, он ответил, что «не только места лейбористов».

«Я считаю позором то, что он делает. Большинство из нас думали, что лозунги его предвыборной кампании были всего лишь лозунгами, но теперь он приступил к их реализации», — сказал Макдоннел. — «Я думаю, что многих людей оскорбит его визит».

20 февраля британский парламент обсудит набравшую 1,8 млн подписей онлайн-петицию, призывающую отменить визит Трампа.