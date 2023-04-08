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Британская разведка: Попытки России разрушить энергосистему Украины провалились

Британская разведка: Попытки России разрушить энергосистему Украины провалились Российская кампания по серьезному разрушению объединенной энергетической системы Украины зимой 2022-2023 годов потерпела неудачу.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 11:35
Британская разведка: Попытки России разрушить энергосистему Украины провалились

Российская кампания по серьезному разрушению объединенной энергетической системы Украины зимой 2022-2023 годов потерпела неудачу.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в публикации министерства обороны Великобритании в Twitter.

В сообщении отмечается, что Россия наносила дальние удары с октября 2022 года, но с начала марта 2023 года крупномасштабные атаки стали редкостью. Удары меньшего масштаба (менее 25 носителей) продолжаются, но весьма вероятно, что они окажут гораздо меньшее влияние на систему.

"Энергетическая ситуация в Украине, скорее всего, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, вероятно, уже начались", - отмечают аналитики.

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