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Британская разведка оценила боеспособность десантников РФ в Бахмуте

Британская разведка оценила боеспособность десантников РФ в Бахмуте Российские десантники заменили наемников ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Однако так называемые "элитные" войска РФ будут менее гибкими в реагировании на вызовы.
Другие страны
3 июня 2023 г. 11:15
Британская разведка оценила боеспособность десантников РФ в Бахмуте

Российские десантники заменили наемников ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Однако так называемые "элитные" войска РФ будут менее гибкими в реагировании на вызовы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, до вторжения в Украину россияне называли десантников "элитными войсками", однако сейчас они значительно ухудшили свой уровень боеспособности.

"Российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще относительно боеспособных подразделений как свободный резерв. Вместо этого они были вынуждены развернуть их для удержания линии фронта в Бахмуте, все российские силы, вероятно, будут менее гибки в реагировании на оперативные вызовы", - отмечает разведка.

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