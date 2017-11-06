Британская королева инвестировала 10 млн фунтов в офшоры

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II инвестировала порядка 10 млн фунтов (13 млн долларов США) в офшоры, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В отчетах Paradise Papers, которые распространил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, говорится, что британский монарх вложил эти деньги в 2004-2005 годах в фонды, зарегистрированные на Каймановых и Бермудских островах.

Отмечается, что скорее всего речь идет о деньгах, которые Елизавета II заработала благодаря принадлежащему ей герцогству Ланкастер (The Duchy of Lancaster), где находится серьезный портфель недвижимости общей стоимостью в 500 млн фунтов (654 млн долларов США).

Британские СМИ утверждают, что в данных операциях нет ничего незаконного и королева всегда платит налоги, однако может встать вопрос, имеет ли право монарх инвестировать в офшоры.