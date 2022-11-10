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Великобритания заморозила активы российских олигархов на 21 млрд долларов

Великобритания заморозила активы российских олигархов на 21 млрд долларов Британское правительство заморозило активы российских олигархов и других физических и юридических лиц на сумму 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов), попавшими под санкции из-за войны с Украиной.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 14:27

Британское правительство заморозило активы российских олигархов и других физических и юридических лиц, попавших под санкции из-за войны РФ с Украиной, на сумму 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по данным Управления по финансовым санкциям, входящего в состав министерства финансов, Россия обогнала Ливию и Иран и стала самой санкционной страной в Великобритании.

"Мы ввели самые суровые санкции в отношении России, и это подрывает их военную машину. Наш посыл ясен: мы не позволим Путину добиться успеха в этой жестокой войне", - сказал финансовый секретарь казначейства Великобритании Эндрю Гриффит.

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1 200 физических лиц и более 120 организаций в России, в том числе в отношении известных бизнесменов, компаний и видных политиков.

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