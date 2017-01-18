Великобритания эвакуирует своих туристов из Гамбии

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Британский туристический оператор Thomas Cook начал эвакуацию из Гамбии около тысячи отдыхающих в связи с объявлением президентом Гамбии Яйя Джамме режима чрезвычайного положения за сутки до истечения своих полномочий главы государства.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, режим ЧП будет действовать 90 дней. Я.Джамме заявил, что режим ЧП вводится, чтобы не допустить вакуума власти, пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.

Оператор заявил, что с помощью дополнительных рейсов в течение двух суток вывезет 985 британцев с пакетными турами. Также оператор пытается связаться с 2,5 тысячами туристов, купивших только билеты на самолет в Гамбию.