Британия введет санкции против теневого флота РФ

Правительство Великобритании планирует ввести санкции в отношении 100 нефтяных танкеров из теневого флота России, который используется для обхода ограничений на продажу российской нефти.
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По его информации, британский премьер-министр Кир Стармер 9 мая объявит о новых мерах на саммите по вопросам европейской обороны в Осло.
Другие подробности не приводятся.
Газета Financial Times отмечает, что Евросоюз в свою очередь планирует внести 149 нефтяных танкеров из так называемого теневого флота в 17-й пакет санкций.