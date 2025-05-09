О нас

Британия введет санкции против теневого флота РФ

Британия введет санкции против теневого флота РФ Правительство Великобритании планирует ввести санкции в отношении 100 нефтяных танкеров из теневого флота России, который используется для обхода ограничений на продажу российской нефти.
Другие страны
9 мая 2025 г. 05:21
Британия введет санкции против теневого флота РФ

Правительство Великобритании планирует ввести санкции в отношении 100 нефтяных танкеров из теневого флота России, который используется для обхода ограничений на продажу российской нефти.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, британский премьер-министр Кир Стармер 9 мая объявит о новых мерах на саммите по вопросам европейской обороны в Осло.

Другие подробности не приводятся.

Газета Financial Times отмечает, что Евросоюз в свою очередь планирует внести 149 нефтяных танкеров из так называемого теневого флота в 17-й пакет санкций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiyanın “kölgə donanması”na sanksiyalar tətbiq edəcək

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi