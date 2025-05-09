Британия введет санкции против теневого флота РФ

Правительство Великобритании планирует ввести санкции в отношении 100 нефтяных танкеров из теневого флота России, который используется для обхода ограничений на продажу российской нефти.

Правительство Великобритании планирует ввести санкции в отношении 100 нефтяных танкеров из теневого флота России, который используется для обхода ограничений на продажу российской нефти.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, британский премьер-министр Кир Стармер 9 мая объявит о новых мерах на саммите по вопросам европейской обороны в Осло.

Другие подробности не приводятся.

Газета Financial Times отмечает, что Евросоюз в свою очередь планирует внести 149 нефтяных танкеров из так называемого теневого флота в 17-й пакет санкций.