Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Британия вдвое увеличит свою военную группировку в Норвегии

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 02:18
    Британия вдвое увеличит свою военную группировку в Норвегии

    Великобритания в два раза увеличит число своих военнослужащих, дислоцированных в Норвегии.

    Как передает Report, об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

    "На протяжении более чем 50 лет Королевская морская пехота проводит тренировки в норвежской Арктике. Однако мы увеличиваем свои обязательства и удваиваем число морпехов там с 1 тысячи до 2 тысяч за три года", - отметила она.

    Купер добавила, что британская сторона планирует принять участие в серии военных учений в Северной Атлантике и на Крайнем Севере в течение 2026 года.

    База Кэмп-Вайкинг Королевской морской пехоты Великобритании появилась в норвежском заполярье в марте 2023 года, став основным центром размещения и подготовки британских сил в Арктике на ближайшие 10 лет. Она находится на территории поселка Эвербигд, расположенного в 40 км от базы норвежских ВВС в Бардуфоссе, где дислоцировано вертолетное подразделение британских коммандос.

    Великобритания Норвегия передислокация Арктика
    Britaniya Norveçdəki hərbi mövcudluğunu iki dəfə artıracaq

    Последние новости

    02:50

    Ким Чен Ын на публичной церемонии уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

    Другие страны
    02:18

    Британия вдвое увеличит свою военную группировку в Норвегии

    Другие страны
    01:47

    Арагчи прокомментировал отмену своего выступления в Давосе

    В регионе
    01:22
    Видео

    В Мичигане столкнулись более 100 автомобилей, есть пострадавшие

    Другие страны
    01:09

    Самолет Fly Dubai, следовавший в Казань, вынужденно сел в Баку

    Инфраструктура
    00:56

    На Земле началась сильная магнитная буря

    Наука и образование
    00:32

    Трамп и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии

    Другие страны
    00:11

    СМИ: Израиль не открыл КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом

    Другие страны
    00:02

    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    Лента новостей