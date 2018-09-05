Британия просит провести заседание в СБ ООН в связи с новыми данными по делу Скрипалей

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Постоянное представительство Великобритании попросит Совбез ООН внести в повестку заседания на 6 сентября вопрос об инциденте в Солсбери, передает Report со ссылкой на RT.

"Мы хотим проинформировать Совбез о деле в Солсбери", - заявила глава миссии Карен Пирс.

Ранее стало известно, что британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.