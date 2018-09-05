 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Британия просит провести заседание в СБ ООН в связи с новыми данными по делу Скрипалей

    © Reuters

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Постоянное представительство Великобритании попросит Совбез ООН внести в повестку заседания на 6 сентября вопрос об инциденте в Солсбери, передает Report со ссылкой на RT.

    "Мы хотим проинформировать Совбез о деле в Солсбери", - заявила глава миссии Карен Пирс.

    Ранее стало известно, что британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi