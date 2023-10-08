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Британия намерена согласовать с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю

Британия намерена согласовать с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю Британское правительство в ближайшие 24 часа согласует с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю.
Другие страны
8 октября 2023 г. 06:39
Британия намерена согласовать с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю

Британское правительство в ближайшие 24 часа согласует с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Варварство совершенных сегодня злодеяний становится все более очевидным, и безоговорочно поддерживаем Израиль. Осуществленное ХАМАС нападение было подлым и трусливым. Мы выразили нашу полную солидарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и в ближайшие 24 часа будем координировать меры по оказанию поддержки с нашими международными партнерами", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Rişi Sunak: “London tərəfdaşları ilə birlikdə İsraili dəstəkləmək üçün tədbirlər hazırlayır”

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