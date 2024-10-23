Британия и Германия подпишут пакт об углубленном оборонном сотрудничестве

Великобритания и ФРГ подпишут соглашение об углубленном оборонном партнерстве 23 октября в Лондоне.

Великобритания и ФРГ подпишут соглашение об углубленном оборонном партнерстве 23 октября в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Mail , об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Согласно договору, получившему название "Соглашение Тринити-хаус" (Trinity House Agreement), Великобритания и ФРГ начнут чаще проводить совместные военные учения на восточном фланге НАТО, станут сотрудничать в вопросе производства беспилотников и начнут обеспечивать совместную защиту подводной инфраструктуры в Северном море. Еще одним важным пунктом документа является периодическое размещение самолетов морской разведки Boeing P-8A Poseidon ВВС ФРГ на авиабазе Лоссимут на северо-востоке Шотландии "для защиты Северной Атлантики". Как отметила газета, германские военные летчики впервые со времен Второй мировой войны начнут выполнять полеты над Великобританией.

В рамках нового договора стороны начнут совместную разработку дальнобойных ракет, дальность полета которых будет превышать стоящие сейчас на вооружении обеих стран образцы. Кроме того, в заявлении Минобороны королевства сказано, что Германия проявила заинтересованность в закупке британских торпед Sting Ray, которые можно использовать на самолетах морской разведки.

Документ, подпись под которым поставят министры обороны Джон Хили и Борис Писториус, также предполагает открытие в Великобритании завода по производству артиллерийских стволов германского оружейного концерна Rheinmetall. Подчеркивается, что речь идет об инвестициях в британскую экономику в размере около 500 млн фунтов ($650 млн) и создании более чем 400 рабочих мест.

Хили назвал заключение этого соглашения "знаменательным моментом" в отношениях Великобритании и Германии. "Оно обеспечивает беспрецедентный уровень сотрудничества с Вооруженными силами Германии и немецкой промышленностью, идет на пользу нашей общей безопасности, гарантирует наше процветание и способствует защите общих ценностей и укреплению наших оборонно-промышленных баз", - сказал британский министр.